Ex-Pride fica tetraplégico após se lesionar em combate de wrestling

O ex-lutador do Pride, o japonês Yoshihiro Takayama ficou tetraplégico após lesão no evento DDT Pro-Wrestling Toyaka Games, realizado em maio deste ano. Alguns rumores sobre a condição do lutador já circulavam e foram confirmadas durante uma coletiva de imprensa realizada no Japão.

O atleta ficou paralisado do pescoço para baixo após uma fratura em sua espinha cervical, ocorrida durante um combate de telecatch ainda em maio e apontada como irreversível.

A organização criou uma fundação para arrecadar recursos para ajudar a família, custear o tratamento e acompanhamento médico do ex-atleta de 50 anos. Foi lançada também uma campanha online e a empresa se comprometeu a recolher doações dos fãs em todos os eventos.

Uma mensagem de Takayama aos fãs foi lida por um dirigente do evento na coletiva de imprensa na última segunda-feira, conforme noticiou o site 'Bloody Elbow'.

"No dia 4 de maio, depois de sofrer uma lesão na coluna cervical na minha luta, não conseguia mexer nada abaixo do meu pescoço nem respirar sozinho. Durante a cirurgia, meu coração parou. Ainda tive problemas com o pós-operatório. Minha condição e minha recuperação aquém do esperado me deixaram impossibilitado de atualizar meu quadro. Nessas circunstâncias, fico muito grato a todas as pessoas envolvidas e o suporte que tem dado à minha família. Muito obrigado a todos. Vou dar meu máximo para me recuperar da melhor forma possível".