Fã de McGregor fica apenas de fralda em Las Vegas após perder aposta

Floyd Mayweather era considerado favorito na luta contra Conor McGregor. Muitos, porém, apostaram na vitória do irlandês, alguns perderam dinheiro, mas outros perderam algo a mais. Foi esse o caso de Jon Orlando, que publicou um vídeo em seu Instagram, onde aparece de fralda, no meio da rua, segurando um cartaz:

“Eu fui burro o suficiente em apostar no Conor McGregor. Então, agora, eu tenho que ficar aqui sentado usando essa fralda”

Com o nocaute alcançado no 10° round, Mayweather chegou à 50ª vitória na carreira e ultrapassou o recorde do falecido pugilista Rocky Marciano como o boxeador invicto com mais vitórias.