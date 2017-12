Fã oferece R$ 50 mil pelo calção sujo de lutadora que defecou em combate

Um fã da lutadora do UFC Justine Kish - que teve um 'acidente intestinal' durante a luta contra Felice Herrig, em Oklahoma City, no mês passado, e acabou defecando no octógono - ofereceu US$ 15 mil (cerca de R$ 50 mil) pelo seu calção sujo. A oferta foi revelada pela própria lutadora ao programa Submission Radio.

Segundo Kish, o fã a procurou logo após a luta, vencida por Felice por nocaute técnico, para fazer a oferta. "Eu fiquei pensando que aquilo era nojento. Existem pessoas realmente nojentas por aí. Então me ofereceram 15 mil dólares pelo meu short", afirmou Kish.

A russa naturalizada norte-americana contou que o interessado, que teria até mesmo fornecido dados pessoais, como e-mail e telefone, para concretizar o negócio, tem uma espécie de museu com relíquias do UFC.

A lutadora não deixou claro se vai ou não aceitar a proposta, afirmando que vai pensar no assunto. Na semana passada, o UFC informou que estuda uma mudança de regras para que seja dado nocaute técnico imediatamente ocorrer a "perda de controle" de fluidos corporais de algum lutador.