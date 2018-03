Fabrício Werdum agradece apoio após derrota: ‘Triste, porém com a cabeça erguida’

A escalada de Fabrício Werdum rumo ao topo do cinturão dos pesados parou no último sábado (17), na luta principal do UFC Londres. Diante do russo Alexander Volkov, o brasileiro sentiu o ritmo da luta e acabou nocauteado no quarto round. Apesar do revés, que afasta consideravelmente a possibilidade do lutador voltar a disputar o título da categoria, o gaúcho garantiu possuir determinação para continuar sua caminhada no Ultimate.

Através de uma postagem no Instagram, Werdum agradeceu o apoio recebido dos fãs e prometeu que irá se levantar deste tombo. "Gostaria de agradecer a todos que torceram por mim, que me mandaram mensagens de apoio e que estão ao meu lado neste momento difícil que é uma derrota. Estou triste porém mantenho minha cabeça erguida com a certeza que a vida é feita e erros e acertos e que o mais importante desta trajetória é como a gente se levanta de um tombo. Eu tenho a sorte de ter a felicidade e a determinação no meu coração e ser rodeado de pessoas que me respeitam e que me dão a energia que eu preciso para continuar minha trajetória de sucesso. Obrigado pelo apoio e saiba que cada um de vocês é muito importante para mim", escreveu Werdum.

Fabrício Werdum, de 40 anos, ocupava a terceira posição no ranking dos pesados do UFC e estava prestes a disputar o cinturão da categoria, caso vencesse Alexander Volkov. O brasileiro até começou bem o combate e dominou os dois primeiros rounds, mas a diferença de idade - o russo é 11 mais jovem - e a sequência de três lutas em cinco meses pesaram contra o gaúcho. Ele perdeu ritmo na segunda metade da disputa e acabou nocauteado no quarto round.