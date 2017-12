Fãs de McGregor cercam carro de Mayweather e segurança é atropelado

A luta entre Conor McGregor e Floyd Mayweather Jr está levando os fãs à loucura. Na saída da coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira, em Londres, dezenas de adeptos do lutador irlandês cercaram o luxuoso ‘rolls royce’ de Mayweather para insultá-lo.

Os seguranças do ex-campeão mundial de boxe tiveram que usar a força para abrir caminho no meio do público, como mostra as imagens do site 'TMZ'. Em meio a confusão, um dos seguranças acabou sendo atingido pelo carro do pugilista, mas levantou em seguida, aparentemente, sem nenhum ferimento.

Conor McGregor e Floyd Mayweather irão se enfrentar em um duelo de boxe marcado para dia 26 de agosto, em Las Vegas, na T-Mobile Arena.