Fãs de McGregor jogam tijolo na casa da namorada de Mayweather

A casa da namorada do boxeador norte-americano Floyd Mayweather foi atacada com um tijolo, lançado supostamente por fãs do adversário dele na "luta do século", o campeão dos leves do UFC Conor McGregor. No objeto, que foi arremessado pela janela da residência, em Essex (Reino Unido), havia uma mensagem: "f....-se os Mayweathers". Mayweather e McGregor se enfrentam no dia 26 de agosto, em Las Vegas, na T-Mobile Arena.

O ataque ocorreu na última quinta-feira, contra a residência de Abigail Clarke, de 25 anos, que segundo o jornal The Sun é namorada do norte-americano. Clarke também contou que vem sofrendo insultos na rua, por causa de Mayweather, e que está assustada com a situação.

"É um covarde de plástico e frouxo. Mayweather vai morrer", teriam dito a ela, segundo a modelo. Abigail estaria, segundo vizinhos, bastante abalada e sofrendo crises de choro por causa dos ataques.

"Quando os vizinhos foram lhe ajudar, ela estava tendo um ataque de pânico. Tudo aconteceu do nada e ela não sabia o que fazer. Ela estava soluçando e tremendo", afirmou um entrevistado ao jornal inglês. "Ela está realmente preocupada com a sua segurança. Há preocupações de que algo pior possa acontecer se as coisas não forem controladas".

Desde que o seu relacionamento com Mayweather se tornou conhecido, a modelo também vem sofrendo ataques em suas redes sociais, e já recebeu insultos em seu Instagram.

Os dois teriam se conhecido em Las Vegas e mantido o relacionamento em segredo por alguns meses.