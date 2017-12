Fãs de McGregor provocam Mayweather em camisa que prevê sua primeira derrota

A chamada 'Luta do Século' está cada dia mais próxima. A turnê mundial para promover o duelo entre Floyd Mayweather e Conor McGregor começa nesta terça-feira, 11, no Staples Center, em Los Angeles. E os fãs dos lutadores já começam a se provocar antes do combate, que deve ocorrer no dia 26 de agosto.

Os adeptos do astro do MMA prepararam até uma camisa com a silhueta do lutador irlandês com os braços abertos à frente de uma bandeira do seu pais, acompanhada dos números "49-1", em alusão ao que seria a primeira derrota do pugilista americano em sua carreira. Floyd Mayweather tem 49 vitórias em 49 lutas, sendo 26 por nocaute. Caso caia diante de McGregor, ficará com 49-1.