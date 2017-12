Federação Internacional de Judô retira Mundial Junior da Coreia do Norte

A Federação Internacional de Judô (IFJ) divulgou comunicado nesta quarta-feira informando que não fará mais, na Coreia do Norte, o Campeonato Mundial Junior 2017 da modalidade, que ocorreria na capital do país, Pyongyang. A justificativa é de que existem riscos de segurança, dificuldades de acesso e más condições para transmissões ao vivo.

A Coreia do Norte havia sido escolhida em agosto do ano passado como sede do mundial, e segundo a FIJ, "v ários países, federações nacionais e indivíduos envolvidos comunicaram que estão preocupados com este evento". "Alguns deles declinaram participação, outros expressaram preocupação com a participação de seus filhos neste evento", informou a entidade.