Recorde: fera do taekwondo quebra 111 blocos com a cabeça em 35 segundos

O bósnio Kerim Ahmetspahic, de 16 anos, lutador de taekwondo, entrou para o Guiness Book depois de uma incrível façanha: ele quebrou 111 blocos de concreto com a cabeça, em apenas 35 segundos, em um desafio diante da platéia e de juízes, na cidade de Visoko (Bósnia).

O feito foi assistido por técnicos do Guiness Book, que confirmaram a quebra do recorde mundial e deram um certificado ao lutador, que é faixa-preta do Taekwondo.

Depois de completar as quebras, o jovem ainda contou: "ainda tenho energia para mais".

Assista à incrível façanha no vídeo abaixo: