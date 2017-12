Ferguson exige duelo com McGregor em dezembro: ‘Defenda ou desista’

Poucos dias após conquistar o título interino dos leves no UFC 216, realizado no último sábado, Tony Ferguson já está de olho na luta de unificação dos cinturões. E o norte-americano exige que ela ocorra até o fim do ano, já que Conor McGregor virou campeão linear da categoria em novembro do ano passado, dando a ele um ano sem defender seu título.

Em entrevista ao programa de rádio norte-americano MMA Junkie Radio, Ferguson revelou que irá pressionar para que o UFC case o duelo até o fim de 2017, pois segundo as próprias regras da organização, um campeão não pode ficar mais de um ano sem defender seu cinturão.

"McGregor precisa defender o título ou desistir dele. Ele tem menos de um mês para marcar a luta comigo. Se pegarmos as regras do UFC, elas dizem que um campeão tem 12 meses para defender seu cinturão. Estou mais do que pronto para dezembro. Ele chegou a dizer que quer lutar ainda em 2017 e os fãs merecem. Eu acho que mereço também", declarou Ferguson, que garantiu uma vitória esmagadora sobre o rival.

"Tenho 10 vitórias consecutivas e melhor do que 10, são 11 vitórias consecutivas. E a 11ª tem o nome de Conor McGregor. Vocês ouviram o que falei depois da luta no UFC 216. Ele tem que lidar comigo e eu vou expor esse cara. Ele não quer o cinturão no meu ombro porque sabe que, ao contrário dele, irei defendê-lo", desafiou "El Cucuy".