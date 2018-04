Ferguson sofre lesão bizarra e Holloway sobe de peso para encarar Nurmagomedov

Parece piada de 1º de abril, mas não é. A luta principal do UFC 223, evento que acontece no próximo sábado (07), caiu de forma inesperada neste domingo (01). O campeão interino dos leves, Tony Ferguson, machucou o joelho ao tropeçar na rua e está fora da luta contra Khabib Nurmagomedov. Sem perder tempo, a organização do Ultimate agiu rápido e convocou o campeão dos penas Max Holloway para disputar o cinturão da categoria de cima contra o russo na atração principal do show.

Apesar do dia 1º de abril ser tradicionalmente uma data em que a imprensa dos EUA costuma divulgar notícias falsas, o próprio presidente do Ultimate, Dana White, foi até as redes sociais confirmar a lesão de Ferguson. Através de um vídeo postado em sua conta no Twitter, o dirigente confirmou Holloway x Nurmagomedov pelo cinturão linear da divisão de até 70,3 kg.

BOOM!!!!!! We got Khabib vs The Champ Max Holloway for the 155lb title this Saturday in Brooklyn New York!!!!!!! pic.twitter.com/quvI3UqGXh — Dana White (@danawhite) 1 de abril de 2018

"O campeão peso pena do UFC Max Holloway tentará fazer história no Barclays Center, no Brooklyn, no dia 7 de abril, quando substituirá o lesionado Tony Ferguson e enfrentará Khabib Nurmagomedov pela luta principal do UFC 223. Com uma vitória, o havaiano Holloway se tornará o mais jovem lutador a conquistar dois títulos do UFC, apenas o segundo a segurar dois cinturões simultaneamente e apenas o quinto a alcançar o feito", dizia o comunicado oficial do Ultimate em seu site oficial em inglês.

Holloway x Nurmagomedov

Holloway tem um cartel profissional de 19 vitórias e apenas três derrotas como profissional. O havaiano acumula uma incrível sequência de 12 triunfos em série apenas no UFC. A última derrota de Holloway foi para Conor McGregor, quando o irlandês ainda estava na divisão de penas e começava sua ascensão no UFC. Na ocasião, em agosto de 2013, Conor venceu na decisão unânime dos juízes. Max estava escalado para defender seu reinado no UFC 222, no último dia 03, contra Frankie Edgar, mas se lesionou as vésperas do evento e foi substituído por Brian Ortega.

Khabib, número 1 do ranking dos leves, está invicto em sua carreira no MMA, tendo vencido as 25 lutas que realizou, nove delas no Ultimate. Em seu último confronto, o russo não tomou conhecimento de Edson Barboza, dominou o brasileiro e venceu de forma contundente no UFC 219, em dezembro.