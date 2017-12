Filho de campeão de boxe acerta golpe baixo em rival de seu pai; assista

A pesagem é o último encontro entre os lutadores antes de uma luta. Este momento tenso, às vezes, traz cenas inusitadas como a que ocorreu antes do duelo entre Willie Monroe Jr e Billy Joe Saunders, campeão peso-médio (72,5 kg) pela Organização Mundial de Boxe (WBO). O filho de Sanders subiu na balança com a permissão de todos em volta e, quando ninguém esperava, atacou as partes íntimas de Monroe com um soco e um chute.

Pego de surpresa, o americano tentou se defender enquanto as pessoas ao redor continham a criança. O campeão inglês, que segue invicto após 24 duelos e fará sua segunda defesa de título, não se abalou com a postura de seu filho e continuo posando para as câmeras como se não tivesse acontecido.