Filho de Mayweather ganha presentinho na festa de 16 anos: uma Mercedes

Um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Floyd Mayweather comprou um presentinho especial para o filho Zion, que acaba de completar 16 anos: uma Mercedes, que vale em torno de R$ 150 mil, e que veio até com um laço de fita. Nos Estados Unidos, como a idade mínima para dirigir é de 16 anos, e não 18, o jovem vai poder, desde já, usufruir da máquina.

As fotos do presente foram postadas por Zion em seu Instagram, juntamente com imagens da festa que ganhou do pai, e que teve a presença do rapper "Young Thug", que fez uma apresentação especial para todos os convidados.

Mayweather também já tinha presenteado com uma Mercedes igualzinha o outro filho, Koraun, no aniversário de 16 anos, fazendo jus ao apelido de Floyd 'Money' Mayweather.

O boxeador não entra no ringue desde setembro de 2015, quando obteve sua 49ª vitória, contra o meio-médio André Berto. Na ocasião, ele anunciou sua aposentadoria, mas já admite voltar para lutar contra o campeão do UFC Conor McGregor, na que é a luta mais esperada no momento.

Ainda sem data para ocorrer - e nem confirmação oficial - o combate pode acontecer no segundo semestre.

É muito dinheiro. Confira no Instagram de Zion Mayweather:

: @lapistolpete Uma publicação compartilhada por Z¡¢n Mayweather (@zion_mayweather) em Abr 2, 2017 às 3:13 PDT