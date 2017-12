Filho de Royce Gracie define adversário para estreia no Bellator

Após ser anunciado como nova contratação do Bellator, Khonry Gracie já tem data e oponentes para sua estreia no evento, que também marcará sua primeira luta como profissional de MMA, após ter conquistado uma vitória como amador. O brasileiro-americano irá enfrentar Devon Brock no Bellator 192, que ocorre no dia 20 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação é do site do canal Combate.

Khonry, que será mais um Gracie em ação pelo Bellator, seguindo os passos do próprio pai, Neiman, Rolls e Ralek Gracie, venceu sua primeira luta como amador na decisão, após nove minutos de combate (tempo de luta amadora). O lutador, de 20 anos, se animou e vai estrear como profissional em janeiro.

Além de ser mais um Gracie testando suas habilidades no MMA e no Bellator, Khonry também é outro filho de lutador famoso a lutar pela promoção. Ele se junta a Kevin Ferguson Jr., filho do falecido Kimbo Slice, e de AJ McKee, cujo pai é Antonio McKee, que já lutou pelo UFC.

O Bellator 192 terá como luta principal mais uma defesa de título do brasileiro Douglas Lima. O campeão meio-médio enfrentará o ex-UFC Rory MacDonald. Também marcado para o evento está a primeira rodada do GP peso pesado que definirá o próximo campeão da categoria. Chael Sonnen enfrenta Rampage Jackson de olho em vaga na semifinal do torneio.