Filho de Muhammad Ali ficou detido em aeroporto por sobrenome muçulmano

Muhammad Ali Jr., filho do lendário boxeador norte-americano, foi detido por cerca de duas horas no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, na Flórida, no último dia 7 de fevereiro, e questionado sobre a origem do seu nome e se era realmente muçulmano. As informações foram confirmadas pelo advogado da família, Chris Mancini, ao Courier-Jornal, publicação sediada em Louisville, cidade natal de Ali.

Khalilah Camacho-Ali, mãe de Muhammad Ali Jr. e segunda esposa do pugilista, também foi retida, mas logo liberada porque tinha uma foto ao lado do ex-marido. Os dias chegavam da Jamaica depois de participarem de eventos sobre o Mês da História Negra em Montego Bay, na Jamaica.

Muhammad Ali Jr. was recently detained for several hours by immigration officials in Florida, a family friend says https://t.co/bAG9WBuxx3 — Courier-Journal.com (@courierjournal) 25 de fevereiro de 2017

"Para a família Ali, é muito claro que isto está diretamente ligado aos esforços do sr. Trump de banir os muçulmanos dos Estados Unidos", declarou Mancini, se referindo à ordem de veto à entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países decretada pelo atual presidente americano, em 27 de janeiro.

O advogado ainda afirmou que os membros da família estão estudando entrar com uma ação federal. "Imagine entrar em um aeroporto e ser perguntado sobre sua religião. Isto é típico de ação antiterrorismo."