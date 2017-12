Filme com Ronaldinho e Myke Tyson é lançado em streamings no Brasil

O lançamento 'Kickboxer: A Retaliação' organizou um elenco de peso, permitindo que fãs de diversos esportes pudessem assistir Ronaldinho Gaúcho, Mike Tyson e Fabricio Werdum atuando em conjunto. O longa está disponível a partir desta sexta-feira para aluguel e aquisição digital nas principais plataformas online, como o Looke, NOW e Vivo Play.

Ronaldinho interpreta um presidiário encarcerado na Tailândia e o ex-pugilista interpreta Durand, mentor de Kurt Sloan (Alain Moussi), um lutador preso pelas autoridades federais por causa da morte de Tong Po (Dave Bautista), seu oponente em 'Kickboxer: A Vingança do Dragão'. Além dos dois ex-atletas, o longa ainda traz Jean-Claude Van Damme, estrela do filme original, no elenco.

Kickboxer: A Retaliação

A trama do segundo filme se desenvolve recordando a luta de Kurt Sloan (Alain Moussi) contra Tong Po, para vingar a morte de seu irmão. Após enfrentar o campeão do mundo e sair vitorioso, Sloan é surpreendido por agentes federais dos EUA e acusado injustamente de ter assassinado seu adversário. Contudo, Kurt não percebe a emboscada e posteriormente é sedado, sendo transferido para um presídio de Bang Kwang, em Bangkok.

Os responsáveis por sua prisão ​​querem que enfrente o lutador Mongkut (Hafþór Júlíus Björnsson) em troca da sua liberdade. Sua esposa Liu o rastreia e também é sequestrada, a fim de convencer Sloan a aceitar a luta. Com isso, é submetido a seu treinamento mais rigoroso na busca de recuperar sua liberdade e a vitória com seu antigo mentor, Master Durand (Mike Tyson).