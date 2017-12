Fim da novela: McGregor e Mayweather vão se enfrentar em 26 de agosto

O tão aguardado encontro de boxe entre o multicampeão da modalidade, o norte-americano Floyd Mayweather, e o atual dono do cinturão dos pesos leves do UFC, o irlandês Conor McGregor, já tem data e local: será no dia 26 de agosto, em Las Vegas, Estados Unidos. Após muitas especulações e uma longa negociação, a confirmação veio nesta quarta-feira. Os dois vão se enfrentar sob as regras do boxe e embolsar cifras, obviamente, milionárias.

A Comissão Atlética de Nevada havia, ontem, aprovado o pedido da Mayweather Promotions para a realização de um evento no dia 26 de agosto na MGM Grand Garden Arena, o que já alimentava as informações sobre a superluta desde a terça-feira.

Coincidentemente (ou não), no último domingo McGregor postou em seu perfil no Instagram uma mensagem enigmática, mas que já deixou os fãs eufóricos. "Sometinhing BIG is coming (Algo GRANDE está por vir)", escreveu o campeão peso-leve do UFC.

Em maio, o presidente do UFC, Dana White, revelou que havia chegado a um acordo com McGregor, mas que ainda faltaria negociar financeiramente com o staff de Mayweather.

Mayweather, que tem 40 anos, está aposentado do boxe desde setembro de 2015, quando venceu Andre Berto, e na carreira já fez 49 lutas, com impressionantes 49 vitórias.

Ele já anunciara em março deste ano, porém, que deixaria a aposentadoria apenas para enfrentar Conor McGregor. Este último, de 28 anos, soma incríveis 25 vitórias e três derrotas em sua carreira no MMA.