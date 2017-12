Mayweather comemora 40 anos ao lado de famosos e bolo com dinheiro

Considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos, Floyd Mayweather completa nesta sexta-feira 40 anos. Mas na noite de quinta-feira ele já deu início as comemorações com uma festa em Hollywood, que contou com a presença de Justin Bieber, Mariah Carey e do rapper Future. 'Money', como é conhecido, fez jus ao seu apelido mais uma vez e celebrou com um bolo extravagante com luvas de boxe penduradas, o símbolo TMT (The Money Team), um cinturão e uma maleta decorada com dinheiro.

Mayweather se aposentou invicto com 49 vitórias em 49 lutas, e os fãs torcem para que ele entre novamente no ringue para enfrentar o lutador de MMA, Conor McGregor, e chegar a marca de 50 vitórias, caso vença o duelo. O chefão do UFC, Dana White já chegou a oferecer US$ 25 milhões para que os dois se enfrentassem, mas o valor não foi suficiente para que os lutadores chegassem a um acordo.