Floyd Mayweather não consegue vender seu Bugatti de 7,5 milhões de reais

Possuir carros exóticos não é barato - basta perguntar ao Floyd Mayweather. O ex-boxeador, apelidado de "Money", adora ostentar a sua garagem recheada de carros de luxo. Mas nem tudo é um mar de rosas.

Com uma marca de preço de 2,3 milhões de dólares (aproximadamente 7,5 milhões de reais), talvez não seja de admirar que o conversível Bugatti Veyron Grand Sport de sete anos ainda não tenha sido vendido. Fazem 12 meses que Floyd colocou um de seus carros à venda. Estima-se que ele tenha cerca de 100 veículos em sua garagem de luxo.

Problemas com dinheiro? Nada disso. O norte-americano quer vender a edição de 2011 para comprar o modelo mais recente de um dos carros mais caros e potentes do mundo.

O Bugatti, que ele teria pago US $ 3,5 milhões em 2014 de acordo com o Daily Mail, conta com uma camada externa de pérola branca, interior de couro branco e vermelho e acentos vermelhos de fibra de carbono.

Veja abaixo alguma das fotos do astro norte-americano: