Floyd Mayweather se oferece para ajudar Ronda melhorar seu boxe

Floyd Mayweather ficou sensibilizado com a derrota de Ronda, que foi nocauteada em apenas 48 segundos de luta pela brasileira Amanda Nunes. Em entrevista ao site ‘TMZ’, o ex-pugilista deixou claro que está disposto a ajudar a lutadora a melhorar o seu boxe. De acordo com "Money", basta Rousey querer: “Eu trabalharei com ela se ela estiver disposta a trabalhar comigo. Eu não tenho nada contra ninguém, estou aberto para trabalhar com ela”.

A proposta de Mayweather torna-se mais curiosa, considerando que Ronda Rousey já criticou Mayweather publicamente em algumas oportunidades. No auge da carreira, Rowdy acusou o ex-pugilista de ter agredido a ex-mulher e garantiu que o venceria em uma luta de MMA.