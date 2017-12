'Foi a primeira luta que fiz com raiva', diz Amanda Nunes sobre Ronda

Primeira brasileira campeã do UFC e atual detentora do cinturão dos galos femininos, Amanda Nunes participou, nesta terça-feira, do programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, da TV Globo. "É um dever cumprido. Tantos anos esperando por esse momento e é só felicidade. É um sonho e eu não quero acordar nunca", disse a baiana.

Um dos principais assuntos da conversa foi sobre sua última luta, contra Ronda Rousey, no UFC 27, em Las Vegas.

Segundo a brasileira, aquele foi o primeiro combate que disputou com raiva, sentimento até então inédito em sua carreira. "Quando eu cheguei em Las Vegas, eu, minha namorada e minha irmã, eu falava: 'nós 3 contra o mundo'. Eu nunca lutei com raiva e essa foi a primeira luta que fiz com raiva. Eu estava ferida e por isso saíram coisas que eu não queria. Foi tudo muito forte para mim."

Amanda também falou sobre os bastidores em Las Vegas. "Ela (Ronda) nem aparece. Toda vez que eu entrava na sala, ela esperava eu sair. Ela não aparecia e eu não entendo o porquê. Eu não sei direito quem ela é. Eu só encontrei com ela na pesagem e no dia da luta. Eles não focaram em mim. Fizeram tudo por ela e até quando ela não participava das coisas me perguntaram sobre ela. Ela não estava lá e eu tinha que responder por ela", relembra.

Sobre a vida pessoal, a campeã que namora a lutadora norte-americana Nina Ansaroff, foi questionada se um filho estaria nos próximos planos do casal. "Nina não estava em uma fase muito boa, então, estava complicado perder peso, ela não foi muito bem nas lutas. Ela disse que se perdesse de novo uma luta, ela ia aumentar a família. Mas ela ganhou! Ela já está treinando para a próxima, eu quero vê-la campeã, mas ano que vem com certeza vem um bebezinho. Eu quero ser mãe, tenho essa vontade, quero realizar esse sonho", conta.