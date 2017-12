Fotos de ensaio sensual de Ronda Rousey vazam na internet; veja

Uma das atletas mais conhecidas do mundo, Ronda Rousey acaba de ser vítima. Porém, dessa vez ela não perdeu uma luta no UFC. Segund o site BJPenn.com, a atleta teve suas fotos para um ensaio sensual vazadas na internet há alguns dias sem a sua autorização. Até agora, Ronda não se manifestou sobre o assunto, mas as fotos teriam sido feitas para o "Body Issue", da ESPN, ensaios em que os atletas aparecem nus. As imagens teriam sido feitas em 2015.

Na ocasião, ela até comentou sobre uma situação semelhante, mostrando medo de ter fotos suas vazadas por parte de um ex-namorado, algo que ela encontrou no computador dele: "A melhor maneira de lidar com o assunto era: 'Quer saber? Vou tirar fotos nua e vou publicá-las do meu jeito. Se for para as pessoas não gostarem de mim, então que não gostem da forma que eu quiser. Vou ser a pior e mais fantástica vilã que eles já viram'. A verdade é que se houvesse mais fotos minhas em algum lugar, elas poderiam vir à tona a qualquer momento (...). Informação é o maior poder hoje em dia. Se eu revelar tudo sobre o assunto, não haverá mais nada com que eu tenha que me preocupar. Prefiro que as pessoas saibam dessas coisas por mim a que saibam mais tarde, por outra pessoa", disse ela, à rádio "SiriusXM".

Ronda vive sua fase mais conturbada desde que surgiu como um "fenômeno" do UFC. Sua última luta foi em dezembro de 2016, quando perdeu para a brasileira Amanda Nunes. Seu futuro é um mistério, mas Dana White, chefão do evento, já deu declarações que a atleta não voltará a lutar.