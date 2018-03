Um dos maiores nomes do MMA brasileiro dará adeus ao esporte depois de 21 anos, neste fim de semana.

Vitor Belfort irá pendurar as luvas, neste domingo, após a luta diante de Uriah Hall no UFC St. Louis.

Ex-dono do cinturão meio-pesado e campeão do torneio peso pesado do UFC 12, o eterno Fenômeno fez história no esporte e rodou o mundo representando o Brasil, em países como Japão, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

Relembre os melhores momentos da carreira de Belfort: