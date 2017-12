O lutador Andrew Whitney estava muito confiante de que sairia vencedor da disputa do cinturão dos galos do Titan Fighting Championship, contra Farkhad Sharipov, na última semana. Tão confiante que, ao saber da derrota, soltou um soco no ar que acabou atingindo em cheio o rosto de uma Ring girl que estava logo atrás dele.

O incidente não parece ter sido proposital, já que o americano, assim que percebe o que acertou a garota, estende os braços para tentar segurá-la.