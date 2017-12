Gabi Garcia não bate o peso por 12,7kg e luta com rival de 53 anos é cancelada

O show de final de ano do Rizin, evento semelhante ao antigo Pride, rendeu polêmicas nesta quinta-feira. A maior delas foi com a brasileira Gabi Garcia, a multicampeã mundial de jiu-jítsu não bateu o peso por uma diferença de 12,7kg.

O peso máximo do combate entre a brasileira e Shinobu Kandori era 95kg. A luta já sofria com duras críticas pela diferença de idade entre as participantes, enquanto Gabi tem 32 anos, sua adversária tem 53.

Com o registro da balança em 107,7kg, uma diferença de quase 34kg entre as lutadoras, o Rizin cancelou imediatamente a luta. De acordo com o site FightfulMMA.com, o presidente da organização, Nobuyuki Sakakibara, declarou que não poderia realizar o confronto por conta da discrepância competitiva.

O momento gerou indignação de quem estava no local e principalmente de Kandori. A atleta japonesa saiu do palco gritando que aquela situação era "uma desgraça".

A pesagem do Rizin contou com outro momento complicado. Uma confusão entre americano Ian McCall e o angolano Manel Kape. Os dois entraram em conflito durante o momento das fotos. Kape deu um tapa na nuca de seu adversário, que respondeu com um tapa no rosto. Ambos iniciaram uma briga até serem separados pelos seguranças da organização.