Menino 'desiste' de luta olímpica e corre de adversária; vídeo

Durante a folia e festa do Carnaval, um garotinho americano tomou conta das redes sociais por sua atitude inocente e medrosa. Em uma competição infantil de luta, um menino, vendo que sua oponente era maior e mais forte, decidiu abandonar a técnica tradicional e passou a correr em volta da área de combate, arrancando gargalhadas dos torcedores e até do árbitro.

O juiz, então, pediu para que ele ficasse frente a frente com a adversária, que o derruba e o controla no chão. O garoto, no entanto, se livra do golpe da menina e volta a correr em círculos. O vídeo foi publicado pelo perfil da ESPN americana no Instagram.