Gastelum provoca Spider e posta vídeo onde aparece nocauteando brasileiro

Depois de ter o duelo contra o brasileiro Anderson Silva confirmado para o próximo dia 25 de novembro em Xangai, na China, pelo UFC, o norte-americano Kelvin Gastelum aproveitou para provocar 'Spider' de uma maneira curiosa, nas redes sociais.

Gastelum postou, em suas redes sociais, um vídeo enviado por um fã no qual ele próprio aparece nocauteando Spider, no game oficial do UFC.

A luta entre os dois estava prevista para o UFC 212, no Rio, mas Gastelum acabou suspenso por doping, flagrado após ter usado maconha. Desta forma, o duelo acabou remarcado pelo Ultimate para o UFC Xangai.

Anderson Silva vem de vitória contra Derek Brunson no UFC 208, combate ocorrido em Nova York, em fevereiro. Já Gastelum foi derrotado por Chris Weidman na luta principal do UFC Fight Night Long Island e tenta se recuperar contra o ex-campeão.

Veja o vídeo: