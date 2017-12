Georges St. Pierre diz que UFC 217 foi a ‘melhor noite’ de sua carreira

Novo campeão dos médios do Ultimate, Georges St. Pierre tem muito a comemorar. Além do novo título, o canadense se tornou apenas o quarto lutador a ser campeão em duas categorias diferentes (médio e meio-médio), após Randy Couture (pesado e meio-pesado), BJ Penn (leve e meio-médio) e Conor McGregor (pena e leve). E GSP admite que o UFC 217 do último sábado (4), quando conquistou o cinturão em cima de Michael Bisping, foi a melhor noite de sua carreira.

Através de suas redes sociais, St. Pierre deu seus primeiros comentários após o título, já que não pôde comparecer à coletiva de impresa por ter sido transportado ao hospital - o novo campeão precisou fechar um corte no rosto com pontos. E garantiu que o UFC 217 superou todos os seus outros feitos, como o recorde de defesas de cinturão entre os meio-médios (oito) e as vitórias nas revanches contra Matt Serra e Matt Hughes (únicos lutadores a derrotar o canadense).

"A atmosfera no Madison Square Garden (local do UFC 217) foi surreal. Estou me sentindo ótimo. Obrigado a todos que fizeram do sábado a melhor noite da minha carreira", agradeceu o novo campeão rapidamente via Instagram.

Além de ter se tornado o quarto atleta a ter conquistado títulos em duas categorias, GSP também igualou sua vítima Bisping no ranking de número de vitórias. Agora, o canadense se junta ao inglês com 20 triunfos dentro do UFC. Atrás dos dois, estão Demian Maia e Donald Cerrone, com 19 vitórias cada.