Georges St-Pierre negocia seu retorno ao octógono do UFC

O ex-campeão dos meios médios, Georges St-Pierre está negociando sua volta ao UFC. Em entrevista ao site TSN, o lutador disse que esperava retornar ao octógono no UFC 206, evento que será realizado no próximo sábado, 10, em Toronto, Canadá. Como não chegou a um acordo, o lutador disse estar aberto a novas propostas.

A última vez que St-Pierre entrou no octógono foi na vitória sobre Johny Hendricks por decisão dividida, em novembro de 2013, no UFC 167. Após romper com a organização, o canadense liderou a criação da Associação de Atletas de MMA, entidade que exige maior participação dos lutadores nos lucros da empresa. Segundo ele, a participação na entidade recém-criada não afeta a sua relação com o Ultimate.