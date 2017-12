Georges St. Pierre se irrita e empurra Bisping durante encarada; veja

Um dia antes do UFC 216 deste sábado, 7, o Ultimate organizou uma coletiva de promoção para seu próximo grande evento, o UFC 217, que ocorre no dia 4 de novembro, em Nova York. Os seis envolvidos nas três lutas de título estiveram presentes para responder a perguntas de jornalistas e posarem para fotos, mas o destaque mesmo foi a rivalidade entre o campeão peso-médio Michael Bisping e o desafiante Georges St. Pierre. Após diversas provocações, o canadense perdeu a paciência e empurrou o inglês durante a encarada entre os dois.

Durante a coletiva, Bisping declarou que St. Pierre estava inchado e não deveria ter aceitado lutar com ele, já que GSP é ex-campeão da categoria de baixo. Inicialmente, o canadense não se abalou, mas à medida que o inglês foi insultando-o mais, St. Pierre chegou a elevar a voz e disparou contra o atual campeão.

"Eu vou fazer o que eu quiser com você lá dentro. Vou socar seu rosto, te quedar, te finalizar. Eu tenho a habilidade e o poder para fazer o que quiser lá dentro (...) Assim como a água é molhada e o fogo arde, eu irei bater Michael Bisping", declarou GSP, claramente incomodado.

Durante a encarada entre os dois, Bisping mexeu no terno do rival duas vezes. Na segunda provocação, St. Pierre acabou empurrando-o, com Dana White fingindo desaprovação, mas rindo com as provocações mútuas. O inglês pareceu satisfeito por ter irritado o adversário e gargalhou, enquanto GSP permaneceu irritado.