Há 5 anos, Manny Pacquiao sofria violento nocaute em Las Vegas

O ringue do hotel MGM Hotel, em Las Vegas, foi o palco do quarto duelo entre o filipino Manny Pacquiao e o mexicano Juan Manuel Marquez, em 8 de dezembro de 2012.

O combate não era válido por título mundial, mas mesmo assim levou 15,403 espectadores, que depositaram US$ 10.888.890,00 (R$ 35,656,853.80, na cotação atual) nas bilheterias do tradicional ginásio.

Pacquiao recebeu uma bolsa de US$ 26 milhões (R$ 85,1 milhões, na cotação atual), enquanto Marquez ficou com US$ 6 milhões (R$ 19,6 milhões, na cotação atual).

Nas três primeiras lutas, Pacquiao havia vencido duas vezes e um empate fora registrado. Mas todos os encontros foram marcados por grande equilíbrio, o que fez os empresários acertarem um quarto.

O duelo começou eletrizante. A esquerda do canhoto Pacquiao era um perigo em direto, enquanto Marquez colocava o contragolpe com maestria.

Pacquiao foi para a lona, ao receber potente direita do rival, mas conseguiu revidar, após troca de golpes.

Os dois "guerreiros" partiram para o ataque e abdicaram do clinche. Uma luta limpa e violenta, que teve um final assustador no último segundo do sexto round.

Pacquiao se preparou para disparar a esquerda, mas recebeu um tremendo contra golpe de direita de Marquez. O astro filipino "apagou", o que causou grande desespero em sua esposa, que, desesperada, foi impedida pelo empresário Bob Arum de subir no ringue, onde seu marido era atendido pelos médicos.

Marquez, enfim, teve sua vitória diante do maior rival. Mas, a exemplo, de Pacquiao, jamais foi o mesmo. O desgaste a que foram submetidos causou danos constantes aos dois boxeadores.

O mundo do boxe jamais vai esquecer Pacquiao x Marquez IV.