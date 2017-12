Há dois anos, McGregor tuitou que Mayweather 'não pode ser batido' no boxe

A luta do século acontece na noite deste sábado entre o multicampeão invicto de boxe Floyd Mayweather (49 lutas na carreira, com 49 vitórias) e o campeão dos pesos-leves do UFC Conor McGregor. Como o combate será de boxe, o primeiro vem sendo apontado por atletas, ex-atletas e pela crítica como o favorito para vencer. Já McGregor vem garantindo que vai "passar fácil pelo adversário e nocauteá-lo no primeiro round".

Opinião bem diferente da que ele tinha há dois anos atrás, quando era apenas um espectador de boxe. Seguidores do 'Notoriuos' descobriram um tuíte, de 2015, onde dizia que "o boxe não é um estilo" no qual pode/poderia bater Floyd.

Na ocasião, Mayweather tinha acabado de vencer, por decisão unânime, o filipino Manny Pacquiao. Já McGregor sequer tinha lutado ainda pelo título do UFC.

Nos dois anos passados desde seu tuíte, McGregor teve cinco lutas de MMA e ganhou os títulos de peso-pena e peso leve do UFC. Já Mayweather lutou apenas mais uma vez, em setembro de 2015, e depois se aposentou - e vai voltar agora, para o combate que pode ser decisivo para sua carreira.

Veja o tuíte original:

That felt more like a business transaction than a fight. Respect to Floyd though. Boxing is not the style of fighting to stop him. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 3 de maio de 2015