Holloway coloca cinturão do UFC em jogo pela primeira vez contra Edgar

Após destronar José Aldo em pleno Rio de Janeiro, o havaiano Max Holloway ganhou data, local e adversário para realizar sua primeira defesa de cinturão do peso pena. Ele enfrenta o veterano Frankie Edgar na luta principal do UFC 218, agendado para o dia 2 de dezembro, em Detroit, nos Estados Unidos. O duelo foi confirmado pelo Ultimate.

Antes de nocautear Aldo no UFC 212, Holloway havia conquistado o título interino da divisão ao bater Anthony Pettis por nocaute técnico no UFC 206, em dezembro passado. Com apenas 25 anos, o campeão vem numa incrível sequência de 11 vitórias consecutivas, tendo perdido pela última vez em 2013, para Conor McGregor. Ao todo, são 14 resultados positivos e três negativos na franquia.

Ex-campeão peso leve do UFC, Edgar, 35 anos, vem de vitórias sobre Jeremy Stephens, em novembro de 2016, e Yair Rodriguez, em maio deste ano. Ele já disputou o cinturão dos penas em duas oportunidades contra José Aldo, mas foi superado por decisão unânime em ambas. No Ultimate desde 2007, ele soma 16 triunfos, cinco reveses e um empate.

Além de Holloway x Edgar, outros confrontos que podem definir o futuro de suas respectivas divisões também estão confirmados para o card do UFC 218. Os pesos pesados Alistair Overeem e Francis Ngannou medem forças pelo posto de próximo desafiante ao cinturão de Stipe Miocic, situação semelhante a dos moscas Henry Cejudo e Sergio Pettis, que se enfrentam por uma chance pelo título. O meio-médio Alex Cowboy, que encara Yancy Medeiros, é, até o momento, o único brasileiro escalado para o show.