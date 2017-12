Holloway exalta José Aldo e pede estátua no Brasil: ‘Maior de todos’

A vitória arrasadora de Max Holloway sobre José Aldo em nada diminuiu o legado do ex-campeão brasileiro. Quem garante é o próprio Holloway, que rendeu extensas homenagens ao rival após o segundo encontro entre os dois, realizado no UFC 218 do último sábado. De acordo com o havaiano, os brasileiros deveriam erguer uma estátua de Aldo, em homenagem a tudo que o lutador fez para o esporte no país.

Em entrevista coletiva após novo triunfo sobre o brasileiro, Holloway revelou que pretende alcançar o número de defesas de cinturão de Aldo, que defendeu seu título peso pena sete vezes no total.

"Ouvi que a motivação de Aldo para essa luta era a sua filha. Eu sou pai e entendo. Mas ele não precisa provar nada para ninguém. Deveria haver estátuas para esse cara no Brasil. Ele é o maior de todos os tempos, uma lenda, e eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Ele tem sete ou oito defesas de cinturão. Falta muito para eu alcançá-lo. Números não mentem. Homens e mulheres mentem, mas os números, não. Tenho muito respeito por ele, por sua família, sua equipe e pelo Brasil, mas vou atrás do seu recorde", garantiu Holloway, que prometeu priorizar a defesa do seu título às chamadas lutas por dinheiro.

"Defender seus cinturões é o que os campeões fazem. As pessoas dizem que você não é um campeão até defender seu cinturão. Quero trazer estabilidade para os pesos-penas. Levei dez lutas para chegar ao cinturão interino, e onze para chegar ao cinturão linear. Quero ser o campeão peso pena por muito tempo, e ver meu nome por toda parte. Depois de muito tempo, penso em fazer lutas de exibição para juntar mais algum dinheiro", prometeu.