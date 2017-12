Holly Holm rebate brasileira Cris Cyborg: ‘Fui mais testada que você’

Após Cris Cyborg acusar a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA) de estar exagerando no número de testes antidoping, dando a entender que sua possível adversária Holly Holm não vem sendo tão testada, a própria norte-americana rebateu a campeã peso-pena. A ex-dona do cinturão peso-galo do UFC revelou que foi mais testada que a brasileira neste ano. O site da companhia diz que Holm fez nove testes, enquanto Cris fez oito.

Holly ainda ironizou outras declarações de Cyborg. A brasileira disse estar sendo perseguida pela USADA, organização responsável por todos os testes antidoping de atletas do Ultimate, e pediu para que Holm fosse tão testada quanto ela, usando um meme da própria norte-americana "pedindo" mais testes para Dana White, presidente do UFC.

"Parece que houve um pequeno drama hoje, porque USADA foi à casa de Cris Cyborg. Eu sei que ela tem falado muito sobre isso nas redes sociais, e eu não me importo. Ela está tentando promover suas lutas. Cyborg disse que vem sendo testada pela USADA e que eu não estaria sendo tão testada quanto ela. Mas ela deveria olhar os dados na página da USADA e ver que eu fui testada nove vezes, contra as oito vezes dela. Mas isso não é uma corrida, não estou nem aí. Só sei que me mantenho limpa e que eles sempre me testam. Não preciso ser premiada por passar no meu exame. Vou gastar o meu tempo treinando, enquanto ela pode continuar reclamando, fazendo acusações e memes falsos", disparou a norte-americana.

Ainda que não esteja oficializada, o duelo entre Cyborg e Holm pelo título peso pena da brasileira deverá ser a grande atração do UFC 219, evento que ocorrerá no dia 30 de dezembro, e fecha o calendário do Ultimate para 2017. Cris tem pedido uma luta com Holly desde que conquistou o cinturão no UFC 214, em julho deste ano.

Veja a postagem de Holm (em inglês):