Holm admite revanche imediata em caso de vitória sobre Cyborg

A confiança de Holly Holm para seu duelo contra Cris Cyborg, no UFC 219 do próximo sábado (30), parece estar alta. Tanto que a norte-americana já fala no seu próximo passo caso destrone a atual campeã peso pena do Ultimate. Holm admite que gostaria de dar a revanche imediatamente à brasileira, pois acredita que Cyborg estaria sedenta por uma rápida vingança após uma eventual derrota.

A ex-dona do cinturão peso galo disse que a brasileira, ao contrário do que aconteceu com Ronda Rousey, não vai querer ficar parada por um ano inteiro. Em 2015, Holm nocauteou "Rowdy", lhe ofereceu a revanche mas a ex-campeã preferiu esperar mais e uma segunda luta nunca aconteceu.

"Eu também estava disposta a dar a revanche para Ronda. A questão é que ninguém sabia, nem o UFC, quando ela voltaria ou se voltaria. Então, eu disse: "Bom, não quero ficar sentada esperando. Eu espero se me derem uma data, daqui a seis meses ou qualquer coisa". Mas não queria ficar esperando. Quero poder lutar e treinar, fazer o que amo (...) Então, acho que as situações são diferentes. Se eu vencer Cyborg, ninguém poderá negar que ela merece uma revanche. Esse é o nome do jogo e eu estaria aberta a isso. Sinto que Cris é muito competitiva também e treina muito duro, não acho que ela iria querer esperar um ano para voltar", comentou Holm, em teleconferência com jornalistas norte-americanos.

No UFC 219, Cyborg defende, diante de Holm, seu cinturão peso pena pela primeira vez. Ela conquistou o título no UFC 214 ao vencer Tonya Evinger, depois da desistência da ex-campeã Germaine De Randamie. Curiosamente, a holandesa superou a própria Holm para vencer o cinturão.