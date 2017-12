Holly Holm admite interesse em duelo com Cyborg pelo título do UFC

A campeã peso-pena Cris Cyborg vem desafiando Holly Holm desde que conquistou o cinturão, no UF 214 de julho deste ano. Após desdenhar do silêncio da norte-americana, a brasileira finalmente ouviu o que queria: Holm está aberta a enfrentá-la. A ex-dona do cinturão peso galo do Ultimate garantiu que gostaria de se testar contra Cyborg, mas declarou que o UFC ainda não lhe ofereceu essa luta.

Em entrevista ao site norte-americano 'MMA Fighting', Holm disse que tem analisado a possibilidade de enfrentar a brasileira, possivelmente no UFC 219 no fim do ano, mas declarou que os desafios de Cyborg foram apenas através das redes sociais, já que ela não ouviu nada de sua equipe sobre um pedido da atual campeã.

“Estamos esperando para ver se isso é apresentado ou não. Isso é algo que obviamente nós dizemos que estamos abertos a fazer. Vamos ver se acontece… Eu sei que ela anda dizendo por aí que ela está me desafiando e tudo mais. Mas isso são mídias sociais e muito disso eu realmente não entro”, comentou Holm, admitindo que uma “superluta” com Cyborg pelo título peso pena faz sentido.

“Estamos esperando para ver se isso é apresentado ou não. Isso é algo que obviamente nós dizemos que estamos abertos a fazer. Vamos ver se acontece… Eu sei que ela anda dizendo por aí que ela está me desafiando e tudo mais. Mas isso são mídias sociais e muito disso eu realmente não entro”, encerrou.