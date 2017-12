'Homem mais forte do mundo' vence décima luta no MMA

Eleito cinco vezes o "Homem Mais Forte do Mundo", Mariusz Pudzianowski enfrentou no fim de semana o rapper Pawel Rak e precisou de apenas 1 minuto e 20 segundos para nocautear o rival no duelo. Com a vitória, o polonês tem agora no cartel cinco derrotas e dez vitórias, sendo quatro por nocaute.

Pudzianowski estreou no MMA em 2009, enfrentando o também polonês Marcin Najman. Umas das lutas mais marcantes da sua carreira foi contra o ex-jogador de futebol americano, Bob Sapp, em 2012. Nesse combate, o gigante polonês conseguiu sua primeira vitória por nocaute.