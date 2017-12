Hunt dispara contra Fabricio Werdum: ‘Está fugindo de mim, é um rato’

Poucos dias após ser liberado oficialmente pelo UFC para retornar ao octógono, Mark Hunt já desafiou Fabricio Werdum para uma revanche no UFC 221, que ocorrerá na Austrália em fevereiro. O peso pesado disparou contra o brasileiro, acusando-o de correr dele após os dois terem se enfrentado no UFC 180, quando o ex-campeão conquistou o cinturão interino com uma joelhada voadora. Hunt disse que não estava tão preparado para a luta pois a aceitou com pouco tempo para treinar e declarou que "Vai Cavalo" teve sorte com o nocaute.

Além de acusar Werdum de fugir, o "Super Samoan" ainda xingou o brasileiro, dizendo que ele era um "rato" e uma "galinha" por não querer enfrentá-lo em uma revanche.

"Esperamos poder lutar em Perth, no UFC 221. Estamos esperando Werdum aceitar, mas ele é um rato, uma galinha. Eu queria estar no card principal da primeira defesa de título de Robert Whittaker, seria um momento histórico", comentou Hunt, em entrevista ao site Sporting News, mencionando a luta principal do UFC 221, que será entre Whittaker e Luke Rockhold.

O peso pesado neozelandês comentou ainda sobre as recusas anteriores de Werdum, que teria sido convidado a enfrentá-lo no UFC Japão e depois no UFC Austrália, mas teria dito não em ambas as oportunidades.

"Sinceramente, não entendo por que Werdum não quer dançar. Pedimos para lutar no Japão e depois em Sidney e ele recusou. Depois que eu saí da luta com Tybura, ele foi lá e aceitou me substituir. Então, ele disse não para mim e sim para Tybura, esse rato. Ele sabe que será nocauteado, só penso nisso. Ele me pegou no México, mas duvido que a mesma coisa irá acontecer se nos enfrentarmos de novo. Tive três semanas e meia para me preparar e 21 quilos para perder. E eu estava vencendo esse otário. Ele teve sorte com a joelhada", disparou o "Super Samoan".