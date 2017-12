Hunt ironiza recusa de brasileiro em lutar pelo UFC: 'tem horário na manicure'

O lutador neozelandês do UFC Mark Hunt ironizou a recusa do peso-pesado brasileiro Fabricio Werdum em enfrentá-lo no UFC Japão, evento que acontece na cidade de Saitama, no dia 22 de setembro. "Sugeri o nome dele (Werdum) para o Japão, mas ele já tinha marcado horas com a manicure", provocou Hunt.

O brasileiro nocauteou o neozelandês anteriormente, no UFC 180, numa disputa pelo cinturão interino dos pesados, que ocorreu na Cidade do México, em 2014.

Com a recusa de Werdum, Hunt acabou aceitando combater o polonês Marcin Tybura, em 18 de novembro, no UFC Austrália. "Tentei conseguir um adversário ranqueado entre os cinco melhores da categoria. Então, chegou a hora da festa, Marcin Tybura", tuitou Hunt.

O neozelandês queria a revanche contra o brasileiro também por ser conhecido por nunca ter perdido uma delas, em toda a sua carreira.