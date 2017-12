Inconformado com derrota no UFC, Cormier tenta deixar octógono; veja

O cinturão dos meio-pesados do UFC mudou de dono, com a vitória de Jon Jones no duelo contra Daniel Cormier, no último fim de semana, em Anaheim, no estado norte-americano da Califórnia.

Inconformado com a derrota, Cormier tentou deixar o octógono antes do anúncio dos árbitros. Como não foi permitido, o lutador (que amarga sua segunda derrota para Jon Jones) deu um tapa na mão do árbitro principal, se recusando a ficar no centro do octógono.

O ex-campeão dos meio-pesados teve de ser contido por médicos, membros da Comissão Atlética do Estado da Califórnia (CSAC) e até mesmo pelo presidente do Ultimate, Dana White, que convenceu o lutador a retornar ao centro do octógono para o anúncio da vitória de Jon Jones.

"Bones" finalizou o combate com um forte chute, que jogou o adversário no chão. Com a série de socos que se seguiu, o árbitro John McCarthy encerrou o combate, dando a vitória a Jon Jones por nocaute.