Infográfico: Cyborg acertou mais de 30 golpes significativos em Kunitskaya

Cris Cyborg dominou a russa Yana Kunitskaya na luta principal do UFC 222, evento realizado na madrugada do último domingo (04), em Las Vegas (EUA). A brasileira disparou incríveis 33 golpes significativos na rival em pouco mais de três minutos de luta até chegar ao nocaute. Por outro lado, a paranaense recebeu apenas cinco golpes com contundência.

O domínio de Cris fica ainda mais evidenciado quando todos os números da disputa são analisados. A brasileira disparou 54 ataques contra a rival conectando 42, com um aproveitamento de 78%. Já Kunitskaya acertou Cyborg apenas 17 vezes, mas a grande maioria sem contundência ou com ataques parando da guarda.

Por sua vez, Yana, que tentou evitar a troca franca de golpes travando a luta no clinch e procurando as quedas, só conseguiu derrubar a brasileira uma vez em quatro tentativas. Já Cyborg, derrubou a rival na única vez que tentou levar a peleja para o solo.