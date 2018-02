Infográfico: Lyoto acertou mais golpes em Anders em quatro dos cinco assaltos

Lyoto Machida Eryk Anders fizeram uma luta disputada no UFC Belém, com alternância no controle em todo momento. Ao final de 25 minutos de disputa, o brasileiro foi declarado vencedor de forma unânime. Apesar do norte-americano, reclamar do resultado, o scout da disputa confirma a supremacia do brasileiro. + UFC Belém: Lyoto vence Anders em decisão apertada e espanta má fase​

De acordo com os números do duelo, Lyoto conectou mais golpes: 66 contra 46, sendo 62 a 32 nos ataques contundentes em toda a luta. Eryck só conseguiu empatar a disputa em ataques no terceiro round, 11 a 11. Por outro lado, Anders foi superior nas quedas, derrubando Machida três vezes, com 11 tentativas.

Para sanar quaisquer dúvidas sobre quem foi o vencedor, confira o infográfico com o desempenho dos atletas.