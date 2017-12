Infográfico traz aquecimento para Max Holloway x José Aldo no UFC 218

O Brasil pode começar o mês de dezembro com mais um cinturão. O manauara José Aldo desafia o havaiano Max Holloway para trazer o cinturão dos penas de volta para o país. O embate será a atração principal do UFC 218, evento que acontece neste sábado (2), em Detroit (EUA).

No primeiro embate entre Aldo e Holloway, o havaiano surpreendeu o brasileiro, em casa, no Rio de Janeiro, e chegou a vitória por nocaute técnico no terceiro round. Agora, o brasileiro terá a chance de devolver o revés em solo americano.

Como prévia do aguardado duelo, confira o infográfico com informações sobre o combate, que promete ser eletrizante. Confira: