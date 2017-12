Ingressos para luta entre Mayweather e McGregor custam até R$ 270 mil

Quem quiser assistir a luta entre Floyd Mawwheather e Conor McGregor terá que estar disposto a gastar uma grana alta. Nesta sexta-feira foram divulgados os valores dos ingressos para duelo marcado para o dia 26 de agosto na T-Mobile Arena, em Las Vegas. No site do local que sediará o evento, os fãs encontram entradas que variam entre US$ 2.139 (R$ 7.139) e US$ 81,1 mil (cerca de R$ 270 mil).

O combate é considerado o evento com maior potencial de venda de pacotes de pay-per-view da história, com arrecadação prevista para além de R$ 2,5 bilhões (US$ 600 milhões, aproximadamente).

Mayweather, que tem 40 anos, está aposentado do boxe desde setembro de 2015, quando venceu Andre Berto, e venceu todas as 49 vezes que subiu no ringue. Já McGregor tem 28 anos e soma 25 vitórias e três derrotas em sua carreira no MMA.