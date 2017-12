Insatisfeito com treinos? Astro do UFC acerta chute no rosto de seu técnico

O sueco Alexander Gustafsson é um dos grandes nomes do UFC na atualidade. Número dois no ranking dos meio-pesados, o atleta está se preparando para enfrentar o brasileiro Glover Teixeira. E foi durante um de seus treinos que ele quase causou uma lesão em seu treinador, Andreas Michael, já que acertou um chute forte bem no queixo do profissional de sua equipe.

"O treinador Andreas tem um baita de um queixo. O que vocês acham, pessoal?", postou Gustafsson, acompanhado do vídeo com o chute, em seu Instagram. Além de um "baita queixo", o técnico ainda mostrou grande resistência, já que absorveu o golpe com naturalidade, sem ao menos mostrar algum tipo de dor. Assista ao vídeo: