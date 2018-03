Internautas brincam com gafe em pôster do UFC Austin

O UFC Austin terá, na luta principal, um duelo entre ex-leves agora no meio-médio: Donald Cerrone, antigo desafiante ao cinturão até 70 kg, enfrenta Yancy Medeiros, que vem de sequência de vitórias sobre brasileiros, nocauteando Erick Silva e Alex Cowboy em suas duas últimas lutas. No entanto, a promoção do evento começou com o pé esquerdo, ao cometer uma gafe no seu pôster oficial.

Na imagem, o destaque é Cowboy Cerrone, que está com uma bandeira dos Estados Unidos em seu ombro. Porém, o mesmo não acontece com Medeiros, que nasceu no Havaí, estado norte-americano. Em segundo plano, o peso pesado Derrick Lewis também ostenta a bandeira dos Estados Unidos ao posar ao lado de seu oponente, o polonês Marcin Tybura.

Atentos à gafe, internautas não perdoaram o erro da equipe de criação do Ultimate e logo chamaram a atenção para o fato de Medeiros não ter posado com a bandeira norte-americana, dizendo que o havaiano não era norte-americano pelos padrões do Texas, estado onde fica a cidade de Austin. Outro usuário do Twitter disse que seria engraçado se, por conta do pôster, torcedores presentes ao evento começassem a gritar o nome dos Estados Unidos em torcida para Cowboy, sem saber que Medeiros também é norte-americano.