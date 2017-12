Internautas ironizam lentidão de McGregor em vídeos com treinos de boxe

Que o multicampeão de boxe norte-americano Floyd Mayweather - 49 lutas na carreira, com 49 vitórias - é favorito na "luta do século" contra o detentor do cinturão dos leves do UFC, Conor McGregor, é consenso entre boxeadores e especialistas. Não bastasse isso, internautas vêm ironizando vídeos publicados pelo irlandês nas redes sociais, mostrando sua rotina de treinos, e apontando sua "lentidão" em acertar alvos no ringue.

Veja esse exemplo e compare a velocidade de Mayweather, na esquerda, com a de McGregor, na direita:

Mayweather and McGregor training videos from today side by side. pic.twitter.com/cAJDPy9Dwn — BlackSportsOnline (@BSO) 29 de junho de 2017

Em outro dos vídeos que apareceram na internet, um dos internautas teve que aumentar a velocidade da gravação em 150% para "dar a impressão" de que o irlandês está acertando o saco de treino num ritmo adequeado para o combate.

Assista ao original e depois ao vídeo com velocidade maior:

wow conor mcgregor looks pretty good in this gif I sped up to 150% pic.twitter.com/LGX02t2qPf — Hector Diaz (@iamHectorDiaz) 11 de agosto de 2017

E houve ainda quem ironizasse algumas filmagens que apareceram na rede mostrando um suposto "treino de movimentos" de McGregor, para encarar Mayweather.

Movimentos um pouco estranhos, segundo internautas. Veja: