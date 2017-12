Irmãos Diaz fumam 'cigarro' de 2 mil dólares em forma de luva de MMA

Em um vídeo publicado no canal do YouTube "ESNEWS", os irmãos Nick e Nate Diaz aparecem fumando um "cigarro" em formato de uma luva de MMA, no valor de 2 mil dólares (cerca de R$ 6 mil). Apesar de não ser possível afirmar se é de fato um cigarro de maconha, vale lembrar que os dois nunca esconderam serem usuários da erva.

Nick Diaz, inclusive, já foi flagrado em exames antidoping e suspenso por fumar maconha. A droga é proibida pela USADA (Agência americana de controle antidopagem) em períodos de competição. Além disso, os californianos vivem postando fotos em redes sociais fumando enormes "cigarros" com celebridades, como o rapper Snoop Dogg e Tommy Chong, famoso pelos filmes da série "Cheech & Chong", que contam as histórias de uma dupla de músicos amantes da erva proibida.