Irmãos Gracie ensinam técnicas para se defender de 'caso United Airlines'

Se você esteve ligado nas redes sociais nos últimos dias, certamente ouviu falar do incidente da United Airlines da última segunda-feira, quando um homem foi retirado a força de um avião da empresa que estava lotado. Porém, se você teme algum dia passar por situação semelhante, os irmãos Gracie, integrantes da família mais famosa do jiu-jitsu mundial, têm a solução.

Através de um vídeo em seu canal no Youtube, Rener e Ryron oferecem seis técnicas de artes marciais para "se defender" caso seja alvo de situações como a que aconteceu com o passageiro David Dao, de 69 anos, que foi retirado de seu assento e arrastado pelos braços para a parte dianteira da aeronave. Filmado por outro passageiro que estava no voo, o vídeo do caso viralizou e já foi visto milhões de vezes no mundo inteiro e, nas redes sociais, inúmeras montagens e paródias foram feitas sobre o caso.

sorry we overbooked our flight pic.twitter.com/ycFF4HQ8Fb — United Over Bookings (@UnitedOverBooks) 10 de abril de 2017

Com toda a repercussão que tomou, é possível que isso nunca mais aconteça, mas, segundo os Gracie, essas técnicas também podem ser utilizadas contra assaltantes. Assista: